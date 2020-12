Serie A, Inter: Conte perde un altro tassello, Sanchez fuori fino a gennaio

Arriva una pessima notizia per Antonio Conte in vista del match di stasera contro il Napoli

Antonio Conte perde anche Alexis Sanchez, lo riferisce il Corriere dello Sport. Alla lista degli indisponibili per match di stasera si aggiunge, oltre ad Arturo Vidal anche l’altro cileno Alexis Sanchez, il giocatore si è sottoposto a un esame strumentale che ha evidenziato un risentimento all’adduttore sinistro. Tutto porta a credere che tornerà solo il 3 gennaio contro il Crotone. L’allenatore spera di recuperare Nainggolan e di convocarlo per la gara di San Siro, ma malgrado il belga abbia partecipato alla parte tattica dell’allenamento con i compagni, la sua condizione non è la migliore.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Infortunio Osimhen: niente recupero lampo. Arrivederci al 2021

Cessione Milik, strada in salita. Le richieste del polacco frenano gli acquirenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Conte cadrà ma il centrodestra non è pronto a governare” dice Giorgetti