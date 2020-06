Napoli, il rinnovo di Maksimovic è più lontano. Manca l’accordo

Tarda ad rrivare l’accordo sul rinnovo di Maksimovic

Sistemate le questione relative ai rinnovi di Zielinski e Mertens, ora arriva il turno di Nikola Maksimovic. Come riportato da Il Mattino, mancherebbe ancora l’accordo definitivo tra le parti. Nei mesi che hanno preceduto il lockdown, sembrava che le parti erano ormai vicine alla firma, ma ad oggi la situazione è cambiata. Ngli ultimi giorni è arrivato anche il procuratore del Serbo, Fali Ramadani, che in occasione di una cena con i suoi assistiti (Koulibaly, MAksimovic e Demme) e il ds Giuntoli ha ribadito che al momento la trattativa è ancora in alto mare. Non è escluso che nella prossima settimana possa esserci anche un incontro con De Laurentis, per discutere della problematica.

