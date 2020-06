Sarri punge il Napoli: “Parte svantaggiato, Ronaldo sbaglia pochi rigori”

Maurizio Sarri nel post-partita punge il Napoli

Nella conferenza stampa del dopo partita, Maurizio sarri ha parlato anche del Napoli. Secondo l’ex allenatore azzurro giocare senza il calore del San Paolo, potrebbe essere uno svantaggio. Ecco quanto dichiarato:

Finale contro Napoli o Inter? Sarà una bella partita, il Napoli come noi si gioca il fattore campo, giocheranno in uno stadio vuoto e questo sarà un piccolo svantaggio. Il risultato d’andata è a favore del Napoli, ma è ancora una gara apertissima. L’importante è che in finale ci siamo noi. Vedrò la partita o porterò fuori il cane? Vedremo Ciro, quello peloso, che serata che ha. Ronaldo? Gli ho chiesto di giocare centrale e ha dato piena disponibilità, questa è una grandissima notizia. Lui i rigori li sbaglia pochissimo.”

