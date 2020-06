Cura Coronavirus – Ancora Napoli protagonista, trovata sostanza che lo ‘attacca’

Stando a quanto riportato dall’edizione online de Il Corriere dello Sport, l’Università di Napoli e quella di Perugia hanno trovato una sostanza che ferma il virus.

La ricerca della cura del Coronavirus vede anche una volta protagonista Napoli, questa volta insieme a Perugia:

“Individuata una sostanza naturale, già presente nel corpo, che può bloccare “l’attacco” del Sars-Cov2. È a questo risultato che sono giunti i ricercatori dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università di Perugia che hanno identificato molecole endogene in grado di impedire l’ingresso del virus nelle cellule umane. Le molecole sono di natura steroidea e alcune di esse sono degli acidi biliari, ovvero sostanze prodotte nel fegato e nell’intestino dal metabolismo del colesterolo ed e in grado di fermare l’infezione quando la carica virale non è elevatissima.”

