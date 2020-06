Gattuso ha convinto De Laurentis, in arrivo il rinnovo fino al 2022

Gattuso ha conquistato De Laurentis, pronto il rinnovo

Come riportato da La Repubblica, con ogni probabilità Rino Gattuso sarà ancora l’allenatore del Napoli. De Laurentis è rimasto colpito dalle qualità dell’ex Milan, e gli proporrà il rinnovo del suo contratto fino a Giugno 2022. Il presidente è rimasto molto compito dalle capacità tecniche, ma anche del grande lato umano di Gattuso. Arrivato in un momento complicato della stagione, è riuscito a ricompattare il gruppo e a scalare posizioni in classifica. Gattuso è sempre stato a completa disposizione dei suoi giocatori, e nel periodo del lockdown non si è mai allontanato da Napoli. De Laurentis è convinto di aver trovato il nuovo Sarri, e per questo farà di tutto per tenersi stretto il suo allenatore.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Piero contro Cr7: “La sua prova è insufficiente, sul rigore poi…”

Castellacci: ” Quarantena del singolo positivo molto importante, così il campionato può finire”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cosa pensa Conte dell’inchiesta sulle zone rosse