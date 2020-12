Infortunio Osimhen: niente recupero lampo. Arrivederci al 2021

Victor Osimhen è volato ad Anversa per recuperare dall’infortunio alla spalla subito con la sua Nazionale circa un mese fa.

Niente recupero prima della sosta natalizia per l’attaccante, come si era ipotizzato ieri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il calciatore resterà 10 giorni in Belgio per fare lavoro di potenziamento per tornare al top a gennaio, in vista soprattutto della sfida contro la Juventus di Supercoppa Italia.

