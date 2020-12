Cessione Milik, strada in salita. Le richieste del polacco frenano gli acquirenti

La telenovela Milik è pronta a riaprirsi dopo la mancata cessione nell’ultima sessione di mercato.

Il centravanti polacco, finito ai margini della rosa del Napoli dopo che le varie trattative sono saltate, dovrà trovare una nuova squadra. E’ vero, infatti, che a giugno avrà il contratto in scadenza e potrà andare dove vuole ma è altrettanto vero che a giugno ci sono i Campionati Europei e senza minutaggio non verrà convocato.

La strada della cessione tuttavia è in salita. Il calciatore chiede un ingaggio di 4.5 milioni così come De Laurentiis vorrebbe 18 milioni, troppi considerato che tra sei mesi si libererà a zero.

Resta in piedi l’ipotesi Inter su cui si lavora per uno scambio con Vecino ma la trattativa è tutt’altro che semplice.

A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

