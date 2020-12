Serie A, calciomercato: Ecco la cifra richiesta dall’Atalanta per il Papu Gomez, l’argentino vuole la Champions League

Il capitano del club bergamasco potrebbe dare l’addio già nella prossima sessione invernale di mercato

Il Papu Gomez sarà presto un ex per l’Atalanta, la frattura è insanabile e il giocatore ha detto chiaramente che cambierà squadra. Tuttosport nella sua edizione odierna riporta che il club bergamasco chiede quindici milioni di euro per la cessione del suo giocatore. l’argentino vuole essere ceduto in squadre che lottano per entrare in Champions League. Tra le società interessate ci sarebbe anche il Napoli.

