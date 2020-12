Lazio, situazione infortuni: tre titolari saltano il Napoli, ecco chi sono

La situazione infortuni per la Lazio comincia ad essere preoccupante

Nella trasferta di ieri contro il Benevento la Lazio ha dovuto fare a meno di tre giocatori molto importanti per la squadra, come Acerbi, Leiva e Fares. Simone Inzaghi, da come riporta Radiosei, sarà costretto a rinunciare ai giocatori anche per la gara contro il Napoli, che si giocherà domenica 20 dicembre alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma.

