Calciomercato, ag. Emerson Palmieri: “Il Chelsea vuole monetizzare, no al prestito gratuito”

L’agente del giocatore fa chiarezza sul futuro del suo assistito

Emerson Palmieri è un giocatore che il Napoli sta seguendo da tempo, il terzino è stato diverse volte accostato agli azzurri ma i club interessati al laterale di difesa sono molteplici e tra questi c’è anche l’Inter. Fernando Garcia, suo agente, è intervenuto ai microfoni FcInterNews per parlare del futuro del suo assistito e delle pretese economiche del Chelsea.

Ecco le sue parole:

“Emerson all’Inter in prestito gratuito? Assolutamente no. Il Chelsea vuole eventualmente monetizzare la sua cessione. Non avere liquidità è un problema. Alcune squadre hanno già fatto dei sondaggi, ma non rivelo quali. Quanto costa? Non ne abbiamo parlato“.

