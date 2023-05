De Laurentiis su Di Lorenzo: “Ha una sublime educazione”

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni sul capitano Giovanni Di Lorenzo.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha speso qualche parola sul difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Ciò è avvenuto quando il Presidente azzurro ha preso parte all’incontro in Prefettura per stabilire ufficialmente l’orario di Udinese-Napoli.

“Cosa ha detto ai ragazzi? Ho invitato Giovanni Di Lorenzo per un caffè in albergo, l’ho ringraziato, è un vero capitano. Ha un’educazione sublime, una capacità di logica e raziocinio che non ha niente a che vedere con l’emotività. Finita la partita non si deve parlare e reagire, l’emotività ti fa dire un sacco di stronzate”