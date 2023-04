Pioli in conferenza: “Siamo all’altezza della Champions: daremo il massimo, i tifosi ci aiuteranno”

Pioli, la conferenza stampa per Milan-Napoli di Champions League

Stefano Pioli, tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. Queste le parole del tecnico

Pioli:

Negli ultimi 3 campionati il Milan ha vinto 3 volte a Napoli, il Napoli ha vinto 3 volte a San Siro

“Rivedremo equilibrio ma è tutta un’altra storia. Le prestazioni in campionato ci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile fare le stesse partite. Servirà una grande partita”.

1-0 domani, firmerebbe?

“Dobbiamo pensare a fare una grande partita”.

Cosa serve al Milan domani?

“L’attenzione è fondamentale. Non possiamo abbassare questo livello perché sarebbe rischioso”.

Come fa una musichetta a cambiare il divario che c’è in campionato?

“Il campionato è un’altra storia. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza della Champions. Dobbiamo dare il massimo, essere concentrati”.

Sognatori o realisti?

“Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto. Quindi sognare ci fa bene”.

Crede che domani scenderà in campo la storia?

“Scenderà in campo San Siro, i nostri tifosi ci daranno una spinta per poter fare il massimo”.

Essere un outsider aiuta?

“Non credo. Siamo sereni perché abbiamo preparato la partita nel miglior modo possibile. Dobbiamo giocare con l’entusiasmo che conosciamo, ma entrambe le squadre sono motivatissime”.

Cosa teme del Napoli?

“La squadra che ha fatto più gol in Champions, che ha vinto più partite dopo il Bayern. Ma entrambe siamo squadre forti e daremo il massimo”.

Che Napoli aspettarsi e chi è favorito?

“Le percentuali sono pari. Possiamo aspettarci dal Napoli anche qualcosa di diverso”.

Come crede che il Napoli sarà schierato?

“L’avversario comunque si schiererà qualche spazio lo concederà e noi dovremo essere bravi a capirlo”.

Milan quest’anno molto altalenante. Come mai?

“Ciò che conta ora è che Milan sarà domani. Il resto lo valuteremo a fine campionato. La stagione è ancora lunga, il finale di stagione determinerà la positività o meno della nostra stagione”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milan-Napoli, tifosi in protesta: parcheggi ospiti a prezzo folle

UFFICIALE – Infortunio Simeone: esito esami strumentali e tempi di recupero

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici