Futuro Spalletti, ADL gli propone opzione di rinnovo via e-mail: i dettagli

L’edizione odierna del quotidiano, ha annunciato la prossima mossa di mercato del Napoli. Questa volta si tratta di mister Spalletti, al quale De Laurentiis avrebbe proposto di esercitare l’opzione unilaterale di rinnovo. “Luciano, c’è posta per te: il Napoli ha esercitato nei termini l’opzione unilaterale di rinnovo del contratto con l’allenatore per un altro anno inviando una e-mail.

In questo biennio che profuma di scudetto, che sa di Napoli, di De Laurentiis e di Spalletti (e ovviamente di Giuntoli) c’è anche la gelida burocrazia da assecondare e prima che sia troppo tardi, in queste serate ricche d’emozioni ad aspettare e organizzare la festa, Adl ha preso il computer, ha riletto il passato e poi ha lasciato che l’indice della mano destra proiettasse nel futuro. C’è posta per Spalletti, ed è normale, quasi banale dirlo, ma anche inevitabile farlo: un contratto, in questi tempi moderni, ha in sé varie voci, una su tutte in questo caso, l’opzione per la riconferma che il Napoli si è riservato, perché hai visto mai che sarebbero stati così bene assieme da volerci provare ancora”.

