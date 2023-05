La Gazzetta dello Sport – Confermati i titolarissimi contro l’Udinese: dalla panchina scalpitano.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Luciano Spalletti avrebbe deciso di confermare i titolarissimi, in vista della sfida contro l’Udinese. Dunque, non dovrebbero esserci novità dal primo minuto, ma cambiamenti solo a gara in corso.

“Quanto alla formazione, invece, dovrebbe essere quella dei “titolarissimi” perché alla fine dei conti sono quelli che danno maggiori garanzie e forse anche quelli cui è più giusto concedere la passerella finale. Ovviamente resiste la tentazione Elmas, sia come ipotesi in mediana che sulla fascia destra ma il macedone sembra più avere chance da subentrante che dal primo minuto. Raspadori e Ndombele sono “caldi” ma potrebbero essere sfruttati nuovamente a gara in corso, stesso discorso per il Cholito Simeone“.

