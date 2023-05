La Gazzetta dello Sport – Meret: “Festeggio in famiglia!” L’azzurro a caccia di tagliandi per parenti e amici.

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata su quanto dichiarato, dopo il pareggio con la Salernitana, da Alex Meret: “Se arriva a Udine dove ci sarà anche la mia famiglia va bene lo stesso”. Per il portiere, dunque, sarà una gara speciale per più motivi, come ha evidenziato la rosea. “Fibrillazione anche tra i protagonisti per avere quanti più biglietti è possibile con Meret ovviamente a caccia di tagliandi per parenti e amici visto che in pratica gioca in casa”.

