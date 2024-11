Smentito l’interesse del Napoli per Fagioli: le ultime

Secondo il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti il Napoli non sarebbe interessato al centrocampista Nicolò Fagioli.

Da qualche giorno Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, è stato accostato al Napoli. Il bianconero potrebbe lasciare il club a gennaio e tra le Società interessate a lui ci sarebbe anche quella partenopea.

Tale notizia però è stata smentita di recente dal giornalista di Sky Sport Luca Marchetti. Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte”, nel corso della trasmissione “Forza Napoli Sempre”, affermando che il Napoli non starebbe cercando alcun giocatore per il centrocampo.

Di seguito le sue parole:

“In relazione a Nicolò Fagioli a noi non risulta che il Napoli sia interessato. Che il calciatore possa piacere ad Antonio Conte ci sta, ma è difficile pensare che il Napoli voglia un centrocampista, perché non troverebbe spazio in una mediana in cui fatica a trovarlo Folorunsho. Ci sono già Lobotka e Gilmour, il Napoli non farebbe un investimento in quel ruolo.”

