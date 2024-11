SportMediaset – Cannavaro: “Inter più attrezzata, ma il Napoli ha mostrato grande solidità”

L’ex capitano della Nazionale, Fabio Cannavaro, è stato intervistato durante lo svolgimento del World Legends Padel Tour. Queste le sue parole sulla corsa scudetto: “Un campionato sicuramente interessante soprattutto perché quest’anno non c’è nessuno che ha fatto il vuoto. L’Inter resta secondo me la squadra più attrezzata e lo si vede anche con i risultati della Champions League. Poi c’è il Napoli, che ha dimostrato grande solidità fin dall’inizio e un’idea chiara per tornare a vincere. E’ un messaggio importante che hanno dato al campionato“.

