Il Messaggero – Milinkovic, 40mln per cederlo: Arsenal e Newcastle alla finestra.

Secondo il quotidiano, e riportato poi da SportMediaset, la Lazio starebbe lavorando per la cessione di Milinkovic-Savic. Ciò che preme a Lotito è di non perderlo a parametro zero, ma cederlo per circa 40 milioni di euro. Il patron celeste non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello, e al di sotto di quella cifra, non si priverà di lui. Al momento, le due big interessate sono Arsenal e Newcastle.

