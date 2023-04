Tele A – Consulente Lozano: “Futuro? Nessuna offerta, per ora rimarrà a Napoli”.

In onda a ‘Si Gonfia La Rete’ è intervenuto il suocero e consulente di Lozano, Rodrigo Obregon. Durante la diretta ha parlato della situazione di Hirving in azzurro e del suo futuro: “Il Chucky è molto felice, emozionato, sono momenti speciali per lui ed ha tanta voglia di giocare, partecipare e per lui è il raggiungimento di un sogno. Ha sempre puntato a vincere lo Scudetto, è un sogno che diventa realtà per lui e tutta la sua famiglia. Era arrivato con questo obiettivo.

Restare a Napoli? In questo momento non c’è nessuna offerta, non c’è niente con altre società e per ora resteremo a Napoli, continueremo a Napoli e la sua famiglia sta bene in città”.

Fonte foto: Flickr.com

