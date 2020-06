Napoli, il report dell’allenamento di oggi

Report dell’allenamento

L’allenamento odierno dei giocatori azzurri a Castel Volturno si è concluso, la stessa società attraverso il suo sito ufficiale ha comunicato il report della seduta di oggi. Ecco quanto riportato:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Dopo la conquista della Coppa Italia, gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi per la 27esima giornata di Serie A in programma martedì 23 giugno alle ore 19.30. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento su circuito e seduta tattica per reparti. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lobotka ha svolto lavoro intero con il gruppo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gattuso altri elogi dalla Spagna, definito lo stratega del futuro

Sarri, dopo il ko in Coppa Italia è bufera. Arrivano altri attacchi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Caterina Balivo: “Il pianeta ha bisogno di noi” e pulisce la spiaggia