Gattuso altri elogi dalla Spagna, definito lo stratega del futuro

Dalla Spagna altri complimenti per Gattuso

Dopo la vittoria in Coppa Italia, anche in Spagna celebrano le capacità di Gennaro Gattuso. Il quotidiano spagnolo As, dedica un articolo all’allenatore azzurro. Ecco quanto riportato:

“Il titolo conquistato dal Napoli ha elevato il prestito di Gennaro Gattuso come allenatore: per la prima volta si parla di lui come uno stratega dal gran futuro. Ha dimostrato che la professione l’appassiona, che prepara le partite con grande minuziosità, cambiando lo stile di gioco della sua squadra in funzione delle caratteristiche dell’avversaria. Ed è stato capace di mediare tra società e spogliatoio nei conflitti che ha trovato nel club partenopeo”.

