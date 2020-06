Incredibile – Gattuso dopo il ko contro la Fiorentina minacciò di andarsene

Gattuso dopo il ko contro la Fiorentina minacciò di andarsene, poi il trinfo in Coppa

Qualche giorno fa, il quotidiano Il Mattino racconta di un retroscena che ha visto protagonista il mister del Napoli Gennaro Gattuso. Dopo la sconfitta che il suo Napoli rimediò a gennaio contro la Fiorentina di Iachini allo stadio San Paolo, l’allenatore negli spogliatoi espresse così tutto la sua sofferenza alla squadra:

“Se voi pensiate che io sia un problema, che io possa non aiutarvi a uscire fuori da questo momento, posso anche andare via“.

Una “minaccia” che fece riflettere i giocatori con, poi, l’intera squadra che optò per il ritiro per ritrovare compattezza. Oggi, dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, quei problemi per il Napoli sembrano essere davvero lontani anni luce.

