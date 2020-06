Stefano Pioli: “Tenevamo molto alla Coppa Italia, ma siamo usciti anche per certe decisioni…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Il tecnico rossonero è ritornatro sull’eliminazione dalla Coppa Italia patita contro la Juventus:

“Abbiamo rimpianti per la Coppa Italia, soprattutto per la partita d’andata. Un po’ per demerito nostro e un po’ per certe decisioni. Puntavamo molto sulla Coppa ed è un dispiacere essere usciti così, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Ho visto una rosa concentrata e domani mi aspetto una squadra determinata contro il Lecce”.

