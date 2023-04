FOTO – Bellissima idea degli Ultras 72: ” Al Maradona con due bandiere, una per chi non c’è più”

L’idea degli Ultras 72 in occasione di Napoli-Salernitana

Bellissima idea degli Ultras 72, in occasione di Napoli-Salernitana, che potrebbe valere l’aritmetica dello Scudetto. Gli Ultrs 72 hanno pubblicato un volantino, in cui viene chiesto ai tifosi di portare al Maradona due bandiere, una personale e l’altra per chi non c’è più e non potrà assistere al terzo Tricolore della storia. Di seguito il volantino.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ghoulam: “Lo scudetto è della città e dei napoletani, noi siamo di passaggio”

Cesari ” Gatti colpo a Kvara: VAR non interviene, ma su Lobotka doveva giudicare l’arbitro”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici