Corriere dello Sport – Juve, Giuntoli obiettivo principale. ADL strizza l’occhio ad Accardi dell’Empoli.

L’edizione odierna del quotidiano, lancia un’indiscrezione in merito al futuro di Cristiano Giuntoli. Secondo le testimonianze, il ds azzurro, sarebbe finito nel mirino della Juve, che stenta ad arrendersi per portarlo in bianconero. Dunque, De Laurentiis si tutela e strizza l’occhio a Pietro Accardi dell’Empoli:

“La Juve ha sistemato virtualmente Giuntoli nei propri uffici, aspetta di capire quali siano i margini per strapparlo a De Laurentiis, perché c’è un contratto da un 1,4mln di euro che scadrà soltanto nel 2024 e, ora che le frizioni di gennaio del 2021 sono state sistemate nel sottoscala, non sarà poi semplice stracciare quell’accordo in anticipo.

Il Napoli ufficialmente non sa, semmai ha intuito o ascoltato il chiacchiericcio di un microuniverso nel quale c’è sempre un amico che spiffera un’anticipazione, e quindi ha dato un’occhiata in giro, si è informato ed ha cominciato a interrogarsi. A De Laurentiis è piaciuto tanto l’Empoli: è terra fertile, in cui germoglia il calcio e c’è un humus nel quale s’è formato Pietro Accardi, quarant’anni, ex difensore, diesse di una fabbrica di campioncini da esportare ovunque, Napoli compreso. Ha fiuto, lo sguardo lungo e una stanza che l’aspetterebbe, se la Juve la libera”.

Fonte foto: Empoli FC

