Garcia: “Osimhen gestito dai medici, mi concentro sui giocatori a disposizione”

Rudi Garcia, durante la conferenza stampa, ha parlato anche delle condizioni di Victor Osimhen e della sua partenza: “Victor ha avuto un accordo con la società, io l’ho sentito per messaggio, ma i dottori lo gestiscono, loro mi garantiscono che sta seguendo il programma e che va tutto bene. Tornerà la settimana prossima, però, a me non è che non interessa, io che sia Victor Osimhen o Lorenzo Russo, perché erano infortunati insieme, non possono giocare quindi mi concentro solo sui giocatori a disposizione”.

