La Gazzetta dello Sport – Iervolino: “Decisione di spostare il derby ci penalizza. Vince chi fa più pressione? Non mi sento una vittima”.

L’edizione odierna del quotidiano, ha intervistato il presidente della Salernitana Danilo Iervolino, che scontento del posticipo del match contro il Napoli, ha duramente commentato la decisione.

“Sono molto dispiaciuto. È un precedente molto grave, perché viene premiato chi ha fatto più pressione. Non ne faccio un dramma, ma questa decisione ci penalizza sotto tanti punti di vista, come ad esempio il tempo ridotto che avremo per preparare la gara con la Fiorentina. Non si è tenuto conto delle nostre esigenze, abbiamo assistito alla mortificazione della dignità di una squadra rispetto a un’altra. Mi auguro non capiti più. Provo grande amarezza per il mancato coinvolgimento della Salernitana, sarebbe stato giusto parlare della questione in Lega decidendo magari di posticipare anche la nostra sfida con la Fiorentina”.

Ha l’impressione che la Salernitana sia stata trattata come vittima sacrificale? “No, perché non mi sento mai una vittima. Però si poteva agire in modo diverso, coinvolgendo anche noi. E non ho capito perché non giochiamo in contemporanea con Inter-Lazio: la Salernitana inizierà la partita in un ambiente già pronto eventualmente a festeggiare. I nostri giocatori vivranno una situazione di disagio e di pressione. Salvezza? A Napoli non faremo le comparse. Siamo in forma, giocheremo la nostra partita”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Bellissima idea degli Ultras 72: ” Al Maradona con due bandiere, una per chi non c’è più”

Ghoulam: “Lo scudetto è della città e dei napoletani, noi siamo di passaggio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi e Bastian Muller, cena super romantica a Marrakech. E con quel vestito…