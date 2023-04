Corriere dello Sport – Napoli senza hotel, è tutto esaurito: domani raduno prima del match.

L’edizione odierna del quotidiano, fa sapere che con il posticipo de derby da oggi a domani, la squadra non si è potuta radunare al classico albergo di Pozzuoli. Difatti, sembrerebbe che lo slittamento del match, avrebbe sconvolto i piani, poiché le camere sono state già tutte prenotate. La squadra trascorrerà la notte a casa e nella mattinata di domani si radunerà, per breve tempo, in hotel. Il ritiro è saltato per mancanza di camere, ma sarà messa a disposizione qualche stanza prima del match.

Fonte foto: Flickr.com

