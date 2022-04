Napoli: Koulibaly vicino al rinnovo, Fabian per ora non è una certezza

Il giornalista di SKY Luca Marchetti si sofferma sulle situazioni di due giocatori del Napoli: Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly.

Luca Marchetti, giornalista di SKY, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte Sport Live. Marchetti si sofferma sulla situazione in casa Napoli, in particolare di tre giocatori: Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz ed Alessandro Zanoli.

Per quanto riguarda il difensore senegalese esso è certo che rinnoverà con la squadra:

“Credo proprio che alla fine rinnoverà di sicuro: l‘affetto che lo lega al Napoli è molto importante. Prova amore per questa piazza e farà di tutto per restare.”

Su Fabian Ruiz invece non la pensa proprio allo stesso modo:

“Lo spagnolo non ha ancora prolungato il contratto e non penso che lo faccia. Riguardo il suo futuro però non sappiamo nulla su dove andrà.”

Infine una considerazione su Alessandro Zanoli:

“Il Napoli non deve lasciarlo scappare. Va blindato con un nuovo contratto. Ha dimostrato di essere pronto ed è un bell’investimento. Su di lui bisogna continuare a puntare. Bisogna capire quanto chiederà, ma penso che i suoi agenti avranno richieste di ingaggio ragionevoli”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, infortunio Osimhen: il programma previsto per domani

UFFICIALE – Condizioni Osimhen, il comunicato della SSC Napoli: esito esami

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stampa e palazzo: giustizia e def dividono la maggioranza