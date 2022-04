Napoli: quando torna Petagna? I tempi di recupero

Il quotidiano Il Mattino riporta qualche notizia circa il ritorno di Andrea Petagna, attaccante del Napoli.

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, non è al momento a disposizione di Spalletti, ma il quotidiano il Mattino si sofferma sui suoi tempi di recupero. Petagna sarà assente domenica, quando la Fiorentina sarà ospite allo Stadio Diego Armando Maradona, ma il quotidiano afferma che non dovrebbe mancare molto al suo rientro in campo.

“Petagna si sta riprendendo da un problema muscolare e tornerà convocabile solo con la Roma, nel giorno di Pasquetta. Insomma, Lucianone incrocia le dita.”

