Napoli, infortunio Osimhen: il programma previsto per domani

Dopo l’infortunio di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ecco il programma previsto per domani.

Il Napoli sta tentando di recuperare Victor Osimhen per la partita contro la Fiorentina. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato della situazione attuale dell’attaccante nigeriano e riporta il programma di allenamento del giocatore durante la giornata di domani.

“Per venerdì è previsto un aumento del carico di lavoro, in vista dell’avvicinamento dell’importante match di campionato in programma domenica al Maradona, ed è previsto anche un lavoro parzialmente in gruppo. Lo ripetiamo, la fiducia dello staff tecnico del Napoli di avere Osimhen in campo domenica c’è. Salvo ricadute, il nigeriano farà parte del gruppo di Spalletti.”

