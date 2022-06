Meret vuole essere titolare: senza rinnovo andrà via, ADL chiede 25mln

La Gazzetta dello Sport – Meret vuole la certezza di essere titolare: senza rinnovo andrà via, la cifra richiesta dal ADL è di 25 milioni.

Il rinnovo di Alex Meret è in stand-by, il portiere chiede garanzie al Napoli:

“Il tira e molla non è più gradito, Alex ha bisogno di sentirsi importante e per questo ha chiesto al Napoli la certezza del ruolo da titolare per firmare il rinnovo. Ma la trattativa è in una fase di stallo: non è un problema economico, ma di progettualità. Senza rinnovo andrà via, ma De Laurentiis vuole 25 milioni…”.

