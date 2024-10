Sky Sport – Bergomi: “Nella ripresa Conte ha sistemato tatticamente la partita”

Beppe Bergomi, è intervenuto a ‘Sky Calcio Club’, per parlare della vittoria del Napoli contro il Como: “Nel primo tempo quante volte Nico Paz è arrivato al tiro? Poi nella ripresa Conte rialza Politano, abbassa Lobotka che lo chiude e con la stessa impostazione ha aggiustato tatticamente la partita.

Vedo chiave un giocatore come McTominay che per me è l’equilibratore di questa squadra. Si inserisce in zona gol ma dá anche sostanza in mezzo”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Adani su Lukaku: “In Italia fa quello che vuole”

Buongiorno: “Pensiamo partita dopo partita, dobbiamo migliorarci. Compattezza? È importantissimo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ubisoft al bivio: acquisizione in vista per il gigante del gaming?