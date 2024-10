Juventus su Raspadori: la netta reazione di De Laurentiis

La Juventus sarebbe interessata all’attaccante Giacomo Raspadori, ma Aurelio De Laurentiis avrebbe già detto di no.

Secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus avrebbe un interesse per l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori. Quest’ultimo piacerebbe soprattutto al tecnico bianconero Thiago Motta. Nonostante ciò la trattativa non sembrerebbe destinata ad andare in porto ed il motivo principale sarebbe l’intenzione di Aurelio De Laurentiis. Il Presidente azzurro avrebbe già fatto capire che non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore e le motivazioni di tale scelta sarebbero due.

Di seguito quanto si legge dal noto quotidiano:

“Non è un mistero che Giacomo Raspadori sia un obiettivo di Thiago Motta che lo avrebbe voluto al Bologna. Il Napoli ha già fatto capire alla Juventus che non ci sono possibilità di intavolare un discorso per l’attaccante. De Laurentiis ha detto no per due motivi: non intende darlo via in prestito e poi non intende in alcun modo rinforzare una diretta concorrente.”

