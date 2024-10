Indiscrezione Kvaratskhelia, ha avuto già un aumento dell’ingaggio

In attesa del tanto discusso rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli l’attaccante avrebbe già avuto un aumento di stipendio.

Non è ancora arrivata la fumata bianca per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Gli incontri tra le parti sono stati molteplici ma a quanto sembrerebbe che ad oggi non sarebbe stato ancora trovato il giusto accordo per la firma definitiva. In attesa che qualcosa potrebbe cambiare l’attaccante georgiano avrebbe avuto un aumento d’ingaggio.

La notizia è stata resa nota da La Gazzetta dello Sport:

“Aurelio De Laurentiis vuole blindare Kvaratskhelia con un contratto importante rispetto a quello attuale che vede il georgiano percepire 1,8 milioni netti a stagione. Per Khvicha è pronto un contratto alla Romelu Lukaku. All’entourage del calciatore è stato offerto un ingaggio da 5 milioni netti più corposi bonus. Adesso si attende la risposta. La prima proposta del Napoli per Khvicha Kvaratskhelia è stata di cinque milioni netti senza bonus. Una cifra che non ha fatto vacillare in alcun modo il manager Mamuka Jugeli che punta a qualcosa di superiore probabilmente dal punto di vista economico. Tuttavia, De Laurentiis ha comunque voluto lanciare un messaggio forte al georgiano dopo aver rifiutato in estate 100 milioni.”

