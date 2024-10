Retroscena Di Lorenzo: cambiò idea dopo la telefonata di Conte

Il Capitano Giovanni Di Lorenzo avrebbe cambiato idea circa la sua permanenza a Napoli dopo una chiamata da parte di Antonio Conte.

Durante la scorsa estate si vociferava di un addio di Giovanni Di Lorenzo al Napoli. Il tecnico Antonio Conte avrebbe però fatto cambiare idea al Capitano.

Il Corriere dello Sport:

“Giovanni Di Lorenzo alla telefonata di Antonio Conte arrivata in estate ha risposto con garbo e curiosità nonostante lo stato d’animo gli avesse insinuato il dubbio che la sua avventura con il Napoli fosse ai titoli di coda e ai ringraziamenti dopo cinque anni e un sogno chiamato scudetto. Voltare pagina è stato facile. Lo è sempre quando c’è uno come il tecnico salentino ad allenarti, uno che sa curare la forma fisica e l’aspetto mentale. Lo dicono soprattutto i suoi ex giocatori, incantati dai suoi metodi. E allora Di Lorenzo s’è rimboccato le maniche dopo una stagione complicata, ha scritto una lunga lettera per far pace con i tifosi, s’è messo a disposizione del suo nuovo coach, che non l’ha mai sostituito: sette partite da titolare, neanche un minuto saltato. E quel gol, alla prima al Maradona contro il Bologna, per chiudere un discorso aperto fin troppo tempo e far svanire ogni possibile dubbio del suo coinvolgimento. S’è ripetuto anche a Cagliari, alla quarta giornata di campionato. Di Lorenzo è intoccabile per Antonio Conte e anche per Luciano Spalletti, che conosce benissimo il suo valore, umano e professionale.”

