Adani su Lukaku: “In Italia fa quello che vuole”

Lele Adani, opinionista, ha parlato del rendimento di Lukaku in maglia Napoli

Nel corso di Viva el futbol, l’ex difensore e commentatore Lele Adani ha parlato di Napoli-Como soffermandosi su Lukaku: “Nel Napoli ci sono già tantissime cose, più di quante ne vediamo. Vedete il primo gol, Rrahmani la dà piano a Di Lorenzo che anticipa la chiusura e poi invece la dà forte a Lukaku perché poi su quella palla c’è il movimento di tutti gli altri. Lukaku fa la differenza in Serie A ed una volta gestito il pallone, fa quello che vuole in Serie A, tanto è vero che serve McTominay che poi la allunga e conclude.

C’è l’approccio, la mentalità ma anche i codici dell’allenatore, palla a Big Rom e movimenti ad incastro degli altri. Lukaku non si contiene. Vedete anche i gol che fa fare a Kvara a Cagliari e Neres col Como, sono simili, Lukaku guarda e te la mette lì. In Serie A lo fa. All’inizio dissi è il più influente perché ha esperienza, ha 31 anni usa il corpo con esperienza anche se oggi è al 60%. Ha saltato le prime ed è già a 3 gol e 4 assist, parti più di 1-0 a partita e Conte lo sa, perciò l’ha voluto. Poi ci costruisce il resto, l’entiusiasmo, tutti che si buttano nel fuoco per lui”.