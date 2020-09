Caso Suarez, Berti attacca:”La Juve dietro l’operazione, è il loro stile”

Berti attacca la Juventus

L’ex stella dell’Inter, Nicola Berti, ha rilasciato un’intervista Mowmag.com, nella quale attacca duramente la Juventus. Il tutto, riferito all’ormai famoso caso della cittadinanza italiana di Luis Suarez. Ecco quanto dichiarato:

“Secondo me c’è dietro la Juventus sicuro nel caso Suarez. È il loro stile, il classico stile Juve. Lo sapete che sono antijuventino da quando sono nato, mi stanno da sempre sul ca**o, simpaticamente, ma neanche tanto. È chiaro che qualcosina ci sia sotto, non è che Suarez viene a Perugia casualmente. Ai miei tempi queste cose non succedevano, non c’erano questi problemi di cittadinanza”.

