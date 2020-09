Nazionali, club sul piede di guerra. Adl, pronto alla scelta clamorosa

Nazionali, i club protestano

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i club europei sono sul piede di guerra. Motivo del caos, il calendario delle nazionali. Molte società in Europa, sono pronte a non concedere l’autorizzazione ai loro tesserati di raggiungere i ritiri delle nazionali. La paura di contagi da Covid-19, ha messo in allerta molti club. In prima fila c’è la Bundesliga, dove in molti hanno minacciato di prendere questa decisione. In Italia invece, in prima fila c’è De Laurentiis che già in passato aveva manifestato il suo dissenso. La prossima settimana, ci sono le convocazioni e vedremo come si evolverà la situazione.

