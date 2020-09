Napoli-Genoa, Meret torna titolare. La probabile formazione azzurra

Napoli-Genoa, le scelte di Gattuso

La sfida tra Napoli e Genoa si avvicina, con Gatuso che deve sciogliere i dubbi su chi schierare dal primo minuto. In porta torna Meret, che sostituirà Ospina. In difesa a destra confermato Di Lorenzo, mentre a sinistra torna Mario Rui. La coppia di centrali difensivi, sarà formata da Manolas e Koulibaly. A centrocampo, ballottaggio tra Demme e Lobotka per il posto di play basso davanti la difesa. Sulle mezz’ali, confermati Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco invece, Gattuso ha molti dubbi. L’unico certo del posto è Insigne, che occuperà come di consueto l’out sinistro del tridente offensivo. Al centro, potrebbe esserci la prima da titolare per Osimhen. A destra, invece, i dubbi sono tanti. Uno tra Lozano, Mertens e Politano si sfidano per una maglia da titolare. Gattuso, però, potrebbe sorprendere tutti e schierare il Napoli con lo stesso modulo visto nel secondo tempo a Parma.

