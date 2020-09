Hysaj, lo Spartak Mosca insiste

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è molto concreta la pista che porta Elseid Hysaj verso lo Spartak Mosca. L’agente del terzino azzurro, è in contatto con il club russo che ha manifestato interesse nei giorni scorsi. Attualmentel’albanese ha il contratto in scadenza a Giugno 2021, con l’accordo per il rinnovo ancora molto lontano. Il Napoli, in caso di offerta, potrebbe cedere Hysaj per una cifra di 10 milioni di euro. Al momento lo Spartak non ha presentato ancora un’offerta ufficiale, che potrebbe però arrivare nel corso della prossima settimana.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Trattativa Vecino: le parti divise da una clausola

Covid19: il Napoli non vuol mandare i suoi giocatori in Nazionale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Media, ‘Trump ha scelto, Amy Coney alla Corte Suprema’