Napoli, intesa per il rinnovo di Kvaratskhelia. Ritocco a ingaggio e bonus

Napoli, principio di intesa per il rinnovo di Kvaratskhelia

Con la sosta del campionato in vista del prossimo Mondiale in Qatar, il Napoli lavora sui rinnovi e principalmente a quello di Kvaratskhelia. Dopo quello di Anguissa e il quasi certo Lobotka, Giuntoli è al lavoro per definire anche quello del giocatore georgiano. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, tra il ds azzurro e l’entourage del calciatore c’è già un intesa di massima che potrebbe essere poi definita ad inizio 2023. Oltre all’adeguamento dell’ingaggio, ci sarà l’inserimento di un cospicuo bonus che il giocatore incasserà a fine stagione.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

