Napoli, -9 alla chiusura del calciomercato. Tanti esuberi ancora da piazzare

Napoli, troppi esuberi ancora in rosa

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha difficoltà a pizzare gli esuberi presenti in rosa. Senza le cessioni di alcuni elementi, il calciomercato in entrata può anche considerarsi chiuso. Oltre Lorente e alla situazione Milik, ci sono altri elementi in cerca di una sistemazione. Ounas, Younes, Ciciretti e Machach. Oltre a loro, negli ultimi giorni si è aggiunto anche Kevin Malcuit. Il terzino francese, nell’ultima settimana, ha rifiutato il trasferimento a Parma. Senza le loro cessioni, si fa molto difficile l’ipotesi di altri colpi in entrata.

