Inter-Napoli, Anguissa out: ci sarà Ndombele dal primo minuto

Questa è la giornata di Inter–Napoli, e a destare pensieri nella testa di mister Spalletti ci sono le formazioni. Ci sarà una sorpresa a centrocampo, ovvero, Ndombele esordirà dal primo minuto al posto di Anguissa. Tuttavia, è una scelta ponderata del tecnico azzurro, che per un motivo specifico ha deciso di schierare il collega e non il reduce del Mondiale.

“Un rientro importante, quello del difensore e capitano della Nazionale kosovara, ma oggi a completare la coppia centrale con Kim sarà Juan Jesus. Un altro ex: fu proprio l’Inter a portarlo in Italia nel 2012 dall’Internacional. Da Porto Alegre.

Per il resto: Meret in porta, Di Lorenzo a destra e Olivera favorito su Mario Rui sulla fascia sinistra; a centrocampo, Lobotka a gestire i ciak e poi Zielinski a dettare i passaggi al 4-2-3-1 e Ndombele più di Anguissa a recitare da mezzala destra. Sì: Frank, uno dei reduci del Mondiale, non è ancora in grande condizione e così Spalletti sta seriamente pensando di lanciare il collega dal primo minuto. Una novità considerando la prima parte della storia”.

Fonte foto: Instagram @anguiss_29

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Apertura per la cessione di Ounahi, la strategia del Napoli per chiudere

Inter-Napoli: le probabili formazioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Torture e sevizie su un 13enne, Cc arrestano due 15enni