Sky Sport – Contini torna al Napoli, ma spunta la richiesta di Stankovic.

Secondo le testimonianze di Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, durante la trasmissione di ‘Calciomercato l’Originale’, è tornato a parlare della trattativa in corso tra Sampdoria e Napoli, ed ha sottolineato la richiesta di Stankovic dopo l’addio di Contini, che è in direzione partenopea:

“Nikita Contini torna al Napoli, a prescindere dal futuro di Sirigu. Per sostituirlo Dejan Stankovic ha chiesto alla Sampdoria di prendere suo figlio. Si tratta di Filip portiere dell’Inter in prestito al Volendam, ma per adesso il club nerazzurro non ha dato il via libera”.

Fonte foto: Instagram @nikitacontini

