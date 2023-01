Corriere dello Sport – Napoli, doppio colpo estivo dal Bari: Cheddira e Caprile nel mirino.

Cristiano Giuntoli non si ferma mai, ma soprattutto, nel periodo di mercato è sempre alla ricerca di nuovi talenti. Questa volta l’attenzione del ds è rivolta principalmente al Bari, dove due giocatori potrebbero aver fatto breccia nel suo cuore. Si tratta di Walid Cheddira ed Elia Caprile, che in estate potrebbero approdare in azzurro.