Apertura per la cessione di Ounahi, la strategia del Napoli per chiudere

Ounahi-Napoli, la strategia degli azzurri

Il Napoli è sempre sulle tracce di Azzedine Ounahi, centrocampista di nazionalità marocchina di proprietà dell’Angers. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club francese avrebbe aperto alla cessione del suo talento. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Il Mondiale in Qatar ha semplicemente provveduto ad amplificare quel chiacchiericcio già imponente e il Napoli, che ci ha provato in epoca non sospetta, ora aspetta che Chabane decida liberamente, senza fretta, per indirizzare il proprio progetto: l’offerta, venti milioni di euro, è corredata anche di altro, sembra quasi voglia assecondare il piano-A dell’Angers, e la proposta più recente sembra di scorgerla nella frase-madre di una recente confessione: “Sarebbe ideale venderlo subito e però trattenerlo sino alla fine del campionato”. Al Napoli andrebbe benissimo, ci sarebbe anche il tempo di pianificare poi il futuro di un centrocampo nel quale varie cose potrebbero cambiare: Demme ha spazi limitati, Ndombele è un prestito con riscatto oneroso, mentre a luglio potrebbero esserci nuovi investimenti in quella zona di campo. Ounahi è in cima alla lista della spesa ma il marocchino piace ora al Leicester e all’Olympique Marsiglia: s’intravede un’asta, come antiche abitudini”.

fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Azzedine Ounahi

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter-Napoli: le probabili formazioni

Milan, Pioli: “Scudetto? Non dobbiamo rincorrere nessuno”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Appartamento in fiamme nel Napoletano: 26 persone salvate