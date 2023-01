Milan, Pioli: “Scudetto? Non dobbiamo rincorrere nessuno”

Stefano Pioli sulla corsa Scudetto

Il campionato del Milan ricomincerà con la trasferta campana contro la Salernitana. Stefano Pioli, alla vigilia della gara, ha parlato in conferenza stampa della corsa Scudetto.

Queste le sue parole:

“Non dobbiamo fare la corsa su nessuno, se non su noi stessi. Per vincere il campionato serviranno più di 85 punti. Abbiamo la possibilità di girare meglio dell’anno scorso, ma dobbiamo spingere forte. Credo sia molto corretto non andare troppo avanti col pensiero, ma pensare a domani, quando troveremo un ambiente caldo e un avversario tosto: è quello che ci serve per ripartire bene”.

Fonte foto: Instagram @acmilan

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inzaghi: “Rimonta scudetto possibile. Contro il Napoli partita di livello, siamo uniti vogliamo vincerle tutte”

UFFICIALE – Ultime da Castel Volturno: un azzurro salta Inter-Napoli, il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici