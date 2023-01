Bakayoko in uscita dal Milan, su di lui il Galatasaray

Tiemoué Bakayoko potrebbe raggiungere l’ex compagno di squadra Dries Mertens

Tiemoué Bakayoko potrebbe lasciare Milano nell’attuale finestra di mercato. Il francese non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione al Milan e La Gazzetta dello Sport riferisce quella che potrebbe essere la sua nuova squadra. Stando alla Rosea il centrocampista sarebbe nel mirino del Galatasaray, nel caso approdasse in Turchia raggiungerebbe il suo ex compagno di squadra al Napoli, Dries Mertens.

