Venerato: “E’ fatta per il rinnovo di tre azzurri”

Ciro Venerato riporta le ultime sui rinnovi in casa Napoli

E’ tempo di rinnovi in casa Napoli. Ciro Venerato, esperto di mercato per la Rai ha rivelato a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, ha rivelato che il club azzurro starebbe finalizzando i rinnovi di tre azzurri.

Queste le sue parole:

“È tutto fatto per i rinnovi di Rrahmani, Lobotka e Di Lorenzo. Si stanno limando gli ultimi dettagli burocratici, ma sono affari già andati in porto”.

Fonte foto: @sscnapoli.it

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inzaghi: “Rimonta scudetto possibile. Contro il Napoli partita di livello, siamo uniti vogliamo vincerle tutte”

UFFICIALE – Ultime da Castel Volturno: un azzurro salta Inter-Napoli, il report

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici